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Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER LİSTESİ

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Kayseri’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kayseri Felahiye'de saat 17.04'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.99 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kayseri Felahiye'de saat 17.04'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 6.99 km derinliğinde gerçekleşti.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

AFAD SON DEPREMLER

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