Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kayseri Felahiye'de saat 17.04'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.99 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kayseri Felahiye'de saat 17.04'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6.99 km derinliğinde gerçekleşti.
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