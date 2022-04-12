Amasya’da 3 kişi 80 yaşındaki yaşlı adamı ‘polisiz’ diyerek dolandırdı! 271 bin liralık altın uçtu gitti
Amasya’da kendilerinin polis olduğunu söyleyip, telefonla aradıkları 80 yaşındaki Namık U.’yu, 271 bin TL’lik altınlarıyla dolandırdıkları iddiasıyla aranan üç zanlı yakalandı. Kahramanmaraş’ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen zanlılar emniyet güçlerince tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Namık U.'yu polis olduklarını iddia ederek telefonla arayan zanlılar, 'Kimlik bilgilerinizle yurt dışına para transferi yapılmış. Sizi bu işten kurtarmak, şüphelileri yakalayabilmek için eve gelecek ekiplerimize altın, para ne varsa verin. Durumu inceledikten sonra paranız iade edilecek" ifadelerini kullandılar.
VARINI YOĞUNU DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ
Dolandırıcılara inanan Namık U,. evine gelen kişilere 271 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Namık U., polise şikayette bulundu. Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen İbrahim Ç, Özkan Ö. ve Ahmet Ç., yakalanarak gözaltına aldı.
YAŞLI ADAM ALTINLARINI GERİ ALDI
Kahramanmaraş'ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen ve yanlarında 374 çeyrek altın ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ekipler Namık U.'ya altınlarını teslim etti.
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