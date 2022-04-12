Amasya’da 3 kişi 80 yaşındaki yaşlı adamı ‘polisiz’ diyerek dolandırdı! 271 bin liralık altın uçtu gitti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Namık U.'yu polis olduklarını iddia ederek telefonla arayan zanlılar, 'Kimlik bilgilerinizle yurt dışına para transferi yapılmış. Sizi bu işten kurtarmak, şüphelileri yakalayabilmek için eve gelecek ekiplerimize altın, para ne varsa verin. Durumu inceledikten sonra paranız iade edilecek" ifadelerini kullandılar.