12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da 3 kişi 80 yaşındaki yaşlı adamı ‘polisiz’ diyerek dolandırdı! 271 bin liralık altın uçtu gitti

Amasya’da 3 kişi 80 yaşındaki yaşlı adamı ‘polisiz’ diyerek dolandırdı! 271 bin liralık altın uçtu gitti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
ABONE OL
Amasya’da 3 kişi 80 yaşındaki yaşlı adamı ‘polisiz’ diyerek dolandırdı! 271 bin liralık altın uçtu gitti

Amasya’da kendilerinin polis olduğunu söyleyip, telefonla aradıkları 80 yaşındaki Namık U.’yu, 271 bin TL’lik altınlarıyla dolandırdıkları iddiasıyla aranan üç zanlı yakalandı. Kahramanmaraş’ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen zanlılar emniyet güçlerince tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Namık U.'yu polis olduklarını iddia ederek telefonla arayan zanlılar, 'Kimlik bilgilerinizle yurt dışına para transferi yapılmış. Sizi bu işten kurtarmak, şüphelileri yakalayabilmek için eve gelecek ekiplerimize altın, para ne varsa verin. Durumu inceledikten sonra paranız iade edilecek" ifadelerini kullandılar.

VARINI YOĞUNU DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ

Dolandırıcılara inanan Namık U,. evine gelen kişilere 271 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Namık U., polise şikayette bulundu. Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen İbrahim Ç, Özkan Ö. ve Ahmet Ç., yakalanarak gözaltına aldı.


YAŞLI ADAM ALTINLARINI GERİ ALDI

Kahramanmaraş'ta da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen ve yanlarında 374 çeyrek altın ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ekipler Namık U.'ya altınlarını teslim etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA