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Ankara'da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Ankara’da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

Ankara'da 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı gerekçesiyle servis aracından yaka paça indirilen yaşlı kadın, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Zabıta ekipleri o markete para cezası kesti…

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, geçtiğimiz günlerde bir marketin servis minibüsüne bindi.

Ankara’da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

50 TL'LİK FİŞ YÜZÜNDEN ARAÇTAN İNDİRİLMİŞTİ

Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.

Ankara’da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA FLAŞ GELİŞME

Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı.

Ankara’da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.

Ankara’da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

MİKTAR AÇIKLANMADI
Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı.

Ankara’da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi

Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.

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