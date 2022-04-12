Ankara'da yaşlı kadını servisten indirilmesi olayında yeni gelişme! Para cezası kesildi
Ankara'da 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı gerekçesiyle servis aracından yaka paça indirilen yaşlı kadın, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Zabıta ekipleri o markete para cezası kesti…
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, geçtiğimiz günlerde bir marketin servis minibüsüne bindi.
50 TL'LİK FİŞ YÜZÜNDEN ARAÇTAN İNDİRİLMİŞTİ
Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA FLAŞ GELİŞME
Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı.
Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.
MİKTAR AÇIKLANMADI
Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı.
Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.
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