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Sakarya'da acı olay! 6 yaşındaki çocuk ağabeyini vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Sakarya’da acı olay! 6 yaşındaki çocuk ağabeyini vurdu

Son dakika haberine göre: Sakarya’nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.

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