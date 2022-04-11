Şehit oğlunun baba özlemi yürek yaktı: Hiç babamı görmedim onu çok özledim

Yusuf'un öğretmeni ödev olarak ailelerini anlatan bir metin yazmalarını istedi. Ailesine fazla düşkün olan Yusuf bu ödevi özenle yaptı üstelik bir de resim çizdi. Ödevinde bir defa olsun görmediği, kokusunu içine çekemediği, sesini duyamadığı, baba diye soğuk mezar taşına sarıldığı babasına olan hasretini yazdı.