Şehit oğlunun baba özlemi yürek yaktı: Hiç babamı görmedim onu çok özledim
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2016 yılında terör operasyonları esnasında PKK'lı alçakların saldırısında şehit düşen Özel Harekât Polisi Yaşar Yavaş ardında bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Babası şehit düştüğünde Muhammed Yusuf 7 aylık, abisi Şaban Miraç 6 ve büyük abisi Beka Siraç ise 8 yaşındaydı. Ankara'da ikamet eden şehit Polis Özel Harekât Yaşar Yavaş'ın 7 yaşındaki oğlu Yusuf, okulda verilen ödevinde hiç görmediği babasına olan özlemini ifade etti. Yusuf'un babasına olan hasretini kağıda döktüğü ödev yürek burktu.
Yusuf'un öğretmeni ödev olarak ailelerini anlatan bir metin yazmalarını istedi. Ailesine fazla düşkün olan Yusuf bu ödevi özenle yaptı üstelik bir de resim çizdi. Ödevinde bir defa olsun görmediği, kokusunu içine çekemediği, sesini duyamadığı, baba diye soğuk mezar taşına sarıldığı babasına olan hasretini yazdı.
"BENİM BABAM BİR KAHRAMAN"
Şehit çocuğu Yusuf ödevinde ailesini şu ifadelerle anlattı: "Benim adım Yusuf 7 yaşındayım. İki abim var. Ben annemi ve abilerimi çok seviyorum. Ama babamı daha çok seviyorum. Çünkü benim babam bir kahraman.
"HİÇ BABAMI GÖRMEDİM ONU ÇOK ÖZLEDİM"
Cennette yaşıyor. Ben hiç babamı görmedim onu çok özledim. Keşke benim babam da yanımda olsaydı. Elini tutup gezebilseydim. Seni çok seviyoruz. Oğlun Yusuf."
Anne Halime Yavaş ise evlatlarına hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti. Çocuklarının baba diye mezar taşına sarıldığını Yusuf'u şehitlikte büyüttüğünü anlattı. Evlatlarının babasız büyümesine sebep olanların başta PKK ve onun siyasi ayağı HDP olduğunu belirterek, "Başta benim oğullarım olmak üzere yüzlerce çocuğun babasız büyümesine sebep olanları Allaha havale ediyorum.
"ŞEHİTLERİMİZİN KANI SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN ELİNDE"
Selahattin Demirtaş'ın karısı televizyonlara çıkıp kızlarının babalarına sarılamadığı için duygu sömürüsü yapıyor. Şehitlerimizin kanı kocasının elinde. Onun kocası ve sırtını yasladıkların hain örgüt yüzünden benim çocuklarım da babalarına değil mezar taşına sarılıyor. Oğlum Yusuf babasını görmedi, sesini duymadı, kokusunu bilmiyor.
"NİCE ÇOCUKLAR BABALARINI GÖREMEDEN BÜYÜYOR"
Yusuf gibi nice çocuklar babalarını göremeden büyüyor. Hainlerin ülkemin şanlı meclisimizden den kovulmasını ve sonsuza dek siyasi hayatlarının son bulmasını istiyorum. Çocuğuma baba hasreti yaşatanlar dilerim ki evlatlarının yüzünü göremesin" diyerek tepki gösterdi.
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