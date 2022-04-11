Bağcılar TEM Otoyolu’nda 5 araç çarpıştı! Yaralı var

Kaza Tem Otoyolu Ankara yönünde saat 06.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette harekete halindeki bir kamyon, bir hafif ticari araç ve iki otomobil daha bilinmeyen bir sebeple zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.