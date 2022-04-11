Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Diyanet takvimi: Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?
Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi, İslam alemi açısından büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte cevaplar...
Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Ramazan'ın ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde Kadir Gecesi'ne kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, bu mübarek gecenin hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. İslam'a göre, Kadir Gecesi feyiz ve bereketi bol manevi bir fırsattır. Peki, Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
İslam alemi, rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmann sevinci ve Kadir Gecesi'ni ihya edecek olmanın kazanç ve mutluluğu içerisindeler. Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edecek.
Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.
KADİR GECESİ NEDEN MÜBAREKTİR?
"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere iioğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.
Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere iioğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "işte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.
Diğer bir rivayette Resulullah'a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı.
Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.
KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLMELİDİR?
Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.
KUR'AN'DA DA GEÇİYOR
Kadir Gecesi ile ilgili Kuran'da da geçen tanımlamalar bulunmaktadır
"Doğrusu biz Kur'ân 'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yeryüzüne Melekler ve (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:
Bir kere Rasûlüllah Ashab-ı Kirâma İsrailogullarindan birinin, silahını kuşanarak Allah (cc) yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah (cc) Teâlâ'nin ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Diyanet takvimi: Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?
- Enderun usulü teravih nedir ve nasıl kılınır? 2022 enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak?
- AUZEF sınav giriş yerleri (belgesi) açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
- Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi? 12 Nisan benzin indirimi var mı? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları
- İdari izin genelgesi 2022 son dakika: 24. hafta gebelere hamilelere idari izin kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- Suwen Tekstil halka arz ne zaman? 2022 Suwen halka arz talep toplama fiyatı kaç TL? Tarihler belli oldu
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB 2022 açık lise kayıt yenileme sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Emekliye 3 bin liraya varan ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Banka banka güncel liste
- Motorin indirimi son dakika: 11 Nisan mazot, benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
- İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?