Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Diyanet takvimi: Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Ramazan'ın ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde Kadir Gecesi'ne kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, bu mübarek gecenin hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. İslam'a göre, Kadir Gecesi feyiz ve bereketi bol manevi bir fırsattır. Peki, Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İslam alemi, rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmann sevinci ve Kadir Gecesi'ni ihya edecek olmanın kazanç ve mutluluğu içerisindeler. Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edecek.