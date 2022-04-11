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Emine Erdoğan’dan başarılı öğrencilere tebrik: Madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Emine Erdoğan’dan başarılı öğrencilere tebrik: Madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Erdoğan paylaşımında "1. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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