Yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı

"HERKES ARACINI PARK EDİYOR"



Kazayla ilgili bilgi veren Esnaf Suat Yiğit, "Burada böyle şeyler sık oluyor. Herkes ikinci sıraya park ediyor, trafik daralıyor. Otobüsle kendi aracı arasında sıkıştı. Omzundan yaralandı. Durumu şuan iyi" dedi.