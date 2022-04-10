Evlenme işlemlerinde büyük kolaylık

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Belediye sistemi ile MERNİS arasında sağlanan entegrasyonla belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirilmişti.