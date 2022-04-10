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Sosyal medyaya video atmak için atıyla trafiğe çıktı! Kırmızı ışıkta geçince araba çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Sosyal medyaya video atmak için atıyla trafiğe çıktı! Kırmızı ışıkta geçince araba çarptı

Hatay'da sosyal medyaya video atmak için atıyla trafiğe çıkan bir gence araba çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, at ile trafikte dolanan genç sosyal medyaya atmak için arkadaşına video çektirmeye başladı.

At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

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