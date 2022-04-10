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İstanbul'da dikkatsiz taksici yolcuyu yere düşürdü! O anlar araç kamerasında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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İstanbul’da dikkatsiz taksici yolcuyu yere düşürdü! O anlar araç kamerasında

İstanbul Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Haramidere yokuşu mevkinde meydana geldi.

Yolcu, 34 TGY 32 plakalı taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti.

Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.

Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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