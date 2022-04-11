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BUDO'da bazı seferler iptal edildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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BUDO’da bazı seferler iptal edildi!

Son dakika haberine göre: Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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