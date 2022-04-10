Ordu’da herkes onu konuşuyor! Bakkalları tek tek gezerek borçları ödedi



Aynı mahallede bakkal işleten esnaf Muhammet Yavuz, "Ben dükkanda olduğum sırada birisi geldi. Bana veresiye defterini olup olmadığını sordu. Ben de var olduğunu söyledim. O kişi de 'ödeme yapmamı ister misin' dedi ve ben de şaşırdım. Ben o anda şaşırdım ve 'defterdeki veresiye borçlarını kapatalım' dedi. İşler zaten durgundu. Bizim de böyle bir şeye ihtiyacımızda vardı. Benim bu olay ilk defa başıma geldi" diye konuştu.