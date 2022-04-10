Arabada bebeği olan kadın sürücünün aracına saldırdı! Gözaltına alınan magandanın drift videoları ortaya çıktı

Utku K. polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Utku K., polisteki ifadesinde yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek, "Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım" dedi. Utku K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.