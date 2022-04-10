Dönerin vazgeçilmezi olan garnitürler hakkında tat kaçıran sonuç! Bakın aslında ne yiyormuşuz

"Türkiye'de döner ve benzeri gıdaların yanında verilen garnitür yeşil salata mikrobiyel risk taşımaktadır. Kebaplarla servis edilen taze garnitürler, pişirilmeden servis edildiği için tarladan çatala tüm aşamalarda mikroorganizmalarla kontamine (bulaş) olabilir. Yemeye hazır sebzelerin bakteriyel kontaminasyona maruz kalma sebebi sebzelerin iyi yıkanmaması, yıkama suyunun içme suyu kalitesinde olmaması, personelin elinden, kap kacaktan veya çevreden çapraz bulaşma veya ürünün hazırlanması sonrası olan bulaşmalardır.

Araştırmamız, İstanbul'da döner kebap restoranlarında tüketicilere servis edilen garnitürlerin yeterli mikrobiyolojik kalitede olmadığını, kontamine taze sebzelerin tüketilmesinin mikrobiyolojik açıdan sağlık sorunlarına yol açabileceğini göstermiştir. Yemeye hazır, tüketime sunulan taze sebzelerin yıkanmasında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektan maddelerin kullanımının önemi bu sonuçlardan da anlaşılmaktadır."