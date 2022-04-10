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Bursa'da kumarbazlara suçüstü baskın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Bursa’da kumarbazlara suçüstü baskın

Son dakika haberine göre: Bursa'da polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı yapılan 2 kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, 2 kişiye de yer temin etmek suçundan işlem yapıldı.

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