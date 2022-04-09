Balıkesir’de kan donduran vahşet! Arabada tartıştığı oğlunu satırla katletti
YAŞAM DHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 32 yaşındaki Barış S., araçta tartıştığı 58 yaşındaki babası Murat S. tarafından satırla katledildi. Emniyet güçlerince gözaltınca alınana cani babanın karakoldaki işlemleri devam ediyor.
Kan donduran vahşet, saat 10.30 sularında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde meydana geldi.
OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜRDÜ
Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. Baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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