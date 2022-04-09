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Balıkesir’de kan donduran vahşet! Arabada tartıştığı oğlunu satırla katletti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Balıkesir’de kan donduran vahşet! Arabada tartıştığı oğlunu satırla katletti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 32 yaşındaki Barış S., araçta tartıştığı 58 yaşındaki babası Murat S. tarafından satırla katledildi. Emniyet güçlerince gözaltınca alınana cani babanın karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Kan donduran vahşet, saat 10.30 sularında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde meydana geldi.

OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜRDÜ

Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. Baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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