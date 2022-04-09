Balıkesir’de kan donduran vahşet! Arabada tartıştığı oğlunu satırla katletti

OĞLUNU SATIRLA ÖLDÜRDÜ

Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. Baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.