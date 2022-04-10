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Kartal'da korku dolu anlar! Çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Kartal’da korku dolu anlar! Çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre: Kartal'da üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredekiler de ekiplerin yangına müdahalesini izledi.

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