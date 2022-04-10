Melek İpek servis şoförlüğüne başladı! Üniversite sınavına hazırlanıyor
Son dakika haberine göre: Antalya'da kendisine işkence uygulayan eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra, ceza almadan özgürlüğüne kavuşan 31 yaşındaki iki çocuk annesi Melek İpek, servis şoförlüğüne başladı. Geçen yıl tıp fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirmek için isteyen İpek, bu yıl da üniversite sınavına girmeyi planlıyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 8 Ocak 2021 tarihinde evinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek, eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürmüştü.
Mahkeme "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince genç kadını tahliye etmişti. 26 Nisan 2021'de cezaevinden çıkan Melek İpek'e çok sayıda kadın platformu da destek olmuştu.
SERVİS İŞİNE GERİ DÖNDÜ
Kızları C.D.İ. (10) ve İ.N.İ.'nin (8) geleceği için kolları sıvayan Melek İpek daha önce eşiyle birlikte yaptığı servis işine tekrar geri döndü.
E sınıfı ehliyeti olan ve babası Menderes Çelik'in kendisine aldığı minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan Melek İpek, "Kızlarımın geleceği onların istikbali için çalışıyorum. Kötü günler geride kaldı.
İleriye bakmak zorundayım. İki evladımın iyi bir eğitim almaları, onların geleceği için çalışıyorum. Servis şoförlüğünü daha önce de yapıyordum" diye konuştu.
ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYOR
İki kızı, annesi ve babası ile birlikte yaşayan Melek İpek daha önce 2010 yılında üniversite sınavına girmiş ve Tıp fakültesine kayıt yaptıracak kadar yüksek puan almıştı.
Ancak eşinin baskıları nedeniyle okuyamayan genç kadın üniversitede okuma hayalini gerçekleştirmek için bu yıl da sınava girecek. Hem çalışıp, hem sınava hazırlanan genç kadına çocukları ve ailesi de destek oluyor.
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