Melek İpek servis şoförlüğüne başladı! Üniversite sınavına hazırlanıyor

SERVİS İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Kızları C.D.İ. (10) ve İ.N.İ.'nin (8) geleceği için kolları sıvayan Melek İpek daha önce eşiyle birlikte yaptığı servis işine tekrar geri döndü.

E sınıfı ehliyeti olan ve babası Menderes Çelik'in kendisine aldığı minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan Melek İpek, "Kızlarımın geleceği onların istikbali için çalışıyorum. Kötü günler geride kaldı.

İleriye bakmak zorundayım. İki evladımın iyi bir eğitim almaları, onların geleceği için çalışıyorum. Servis şoförlüğünü daha önce de yapıyordum" diye konuştu.