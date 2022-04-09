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Sivas'ta tır devrildi: Kayseri yolu trafiğe kapandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Sivas’ta tır devrildi: Kayseri yolu trafiğe kapandı

Sivas'ta cam yüklü bir tır devrildi. Kaza sebebiyle kent merkezinden Kayseri'ye giden yol bir süre trafiğe kapatıldı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi.

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