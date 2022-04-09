Sivas’ta tır devrildi: Kayseri yolu trafiğe kapandı

İran'dan Kayseri'ye cam nakli yapan 31 yaşındaki Yusuf Sonaş hakimiyetindeki 06 SFZ 45 plakalı tır, otogar kavşağından dönerken yan yattı. Kazayı gören etraftaki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerini güvenlik çemberine alan ekipler, tırdan sızan mazot nedeniyle kent merkezinden Kayseri'ye giden yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Tırın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN