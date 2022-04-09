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Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Kadın ve erkek güsul boy abdesti nasıl alınır?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Kadın ve erkek güsul boy abdesti nasıl alınır?

Müslüman vatandaşlar tarafından gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet oruçluyken gusül abdesti alınır mı sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Kur’an-ı Kerim’de ve bazı hadis kaynaklarında gusül abdestinin öneminden bahsedilmiştir ve hem kadınlar hem erkekler alabilir. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken oruç tutan vatandaşlar Diyanet'e göre hangi durumların zarar verdiğini merak ediyor. İlk kez alacak olanlar ise oruçlarına niyet etmeden önce kadın ve erkek güsul boy abdesti nasıl alınır bilmek istiyor. Haberimizden konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Kadın ve erkek güsul boy abdesti nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cünüpken oruç tutulur mu sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılıyor ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan orucunu idrak ederken gusül abdestinin oruç üzerindeki önemini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

GUSÜL ABDESTİ ALMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre;

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

ORUÇLUYKEN GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?

Oruç tutmak üzere sahurunuzu yaptınız fakat boy abdesti almanız gerekiyor. Uyumadan önce orucunuz için niyet ettiniz ancak sabah kalktığınızda boy abdestinizi almanız gerekiyor. Kısacası oruca niyet ettikten sonra da gusül abdesti alınabilir. Fakat ağıza ve buruna alınan suyun genze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde fazla su çekilirse oruç tehlikeye girer ya da bozulur. Bunun dışında oruçluyken gusül abdesti almakta bir sakınca yoktur.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.
Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.
"Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.
Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.
Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.

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