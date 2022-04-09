Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Diyanet oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Kadın ve erkek güsul boy abdesti nasıl alınır?

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?



Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.

Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

"Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.