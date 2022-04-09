Ağrı’da kamyona saklanmış 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da 113 düzensiz göçmen emniyet güçlerince yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Ağrı İstihbarat Şube Müdürlümüz ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucunda tespit edilen 33 VBP 30 plaka sayılı araç 08.04.2022 günü saat 22:15 sıralarında durdurulmuş, araçta yapılan ilk kontrollerde araçta; 113 yabancı uyruklu (çoğu Afganistan uyruklu) şahıs çıkmış konu hakkında çalışmalarımız devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN