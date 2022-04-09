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Ağrı'da kamyona saklanmış 113 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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Ağrı’da kamyona saklanmış 113 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da emniyet güçleri tarafından kereste yüklü kamyonda gizlenmiş 113 düzensiz göçmen yakalandı. İl emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada göçmenlerin çoğunun Afganistan uyruklu olduğu bildirildi.

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