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Son dakika: Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: Trabzon’da uçak seferleri yeniden başladı

Son dakika haberine göre Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini sürdüren sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçak seferleri bugün yeniden başladı.

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