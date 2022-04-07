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Trabzonspor - Gaziantep FK maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Trabzonspor - Gaziantep FK maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Lider Trabzonspor'un konuk olacağı Gaziantep FK maçı Bordo-mavili takımın bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e ulaşamaması yüzünden ertelendi.

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