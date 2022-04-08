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Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) ile bugüne kadar 2,5 milyon kişiye ücretsiz eğitim verildi.

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