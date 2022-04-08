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Son dakika: Adana'da deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: Adana’da deprem

Son dakika! AFAD açıklamasına göre; Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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