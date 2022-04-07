Şile’de vahşet: Eşini bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözde Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözde Ç'nin cesedi morga götürüldü.

Ağır yaralanan Mustafa Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.





