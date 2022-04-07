Şile'de vahşet: Eşini bıçaklayarak öldürdü
YAŞAM AA
Şile'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Gözde Ç'yi araçla Şile'ye götürdü.
Yeşilvadi bölgesinde eşi Gözde Ç'yi bıçaklayan Mustafa Ç, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözde Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözde Ç'nin cesedi morga götürüldü.
Ağır yaralanan Mustafa Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.
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