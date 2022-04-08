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Sakarya'da iftar saati ağabeyini, yengesini ve yeğenini katleden zanlı tutuklandı

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Sakarya’da iftar saati ağabeyini, yengesini ve yeğenini katleden zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen günlerde tapu meselesi yüzünden kardeşi Bedri Güler, yengesi Duriye Güler ile yeğeni Tuncay Güler'i katleden Ç.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Dehşete düşüren katliam, 5 Nisan Salı günü Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta gerçekleşti.

Tapu meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada evleri yan yana olan 54 yaşındaki Ç.G.; 65 yaşındaki kardeşi Bedri, 59 yaşındaki yengesi Duriye ile 31 yaşındaki yeğenine Tuncay Güler'e tüfekle kurşun yağdırdı.

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Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. En küçük yeğeni ise saldırıdan balkona kaçarak kurtuldu.

KARASU'DA YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T. Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ç.G. tutuklanırken, şüpheliye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise serbest bırakıldı.

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