🙏Kadir Gecesi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi ne zaman 2022 idrak edilecek? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler...
Kadir Gecesi ne zaman 2022 idrak edilecek? 🙏Kadir Gecesi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te büyük önemi bulunan ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'nde Müslüman vatandaşların yapması gereken ibadetleri haberimizde derledik.
Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Kadir Gecesi ne zaman 2022 idrak edilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı içerisinde idrak edilen ve her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alan Kadir Gecesi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Bu özel günde ibadetler yapılır, eller dua ve tövbeler için semaya yükselir. Peki Kadir Gecesi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler?
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?
Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk gelmektedir.
KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?
Kadir Gecesi ibadetleri, 8 Mayıs Cumartesi gecesini en doğru şekilde geçirmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi'ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur'ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.
Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:
"Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn", 175)
Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadr, 87/1–5)
Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır:
"Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, "Savm", 72)
Kadir Gecesi'ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi'ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:
"Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi'nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz" (ıbn Mâce, "Savm", 2)
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