Sakarya’da iftar saatinde miras katliamı: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

EVDEKİ KORKUNÇ GÖRÜNTÜ YÜREK DAĞLADI

Şüpheli Çetin Güler olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi korkunç bir manzara ile karşılaştı.