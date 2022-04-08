Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek? Bayram tatili kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor?
Tüm illerden vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak ediliyor ve sonrasında Ramazan Bayramı kutlanacak. Gözler ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi ve şimdiden tatil planı yapacak olanlar tatilin kaç gün süreceğini hafta sonu mu hafta içi mi olacağını öğrenmek istiyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor? Diyanet'e göre kurban ibadetinin dini dayanağı nedir?
Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi tarihte idrak edilecek? Bayram tatili kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan ve her yıl heyecanla beklenen Kurban Bayramı için şimdiden geri sayım başladı. Hem kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hem de tatil planları yapanlar tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün- 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
Kurbanın dini dayanağı nedir?
Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)
Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...
- Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi
- esube. iskur.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 6-7 Nisan kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı il il kura sonuç listesi yayımlandı mı?
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...
- En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi Nisan'da mı, Mayıs'ta mı verilecek?
- İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz