98 defa korona testi oldu, 7 doz aşı yaptırdı! Profesör bile şaştı kaldı





"BİNLERCE KORONA HASTASI BAKTIM, BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Bu durum karşısında şaşırdığını dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "KOAH hastası olan bir hastamızdır. Koronaya yakalandığında çok ağır geçireceğini düşündüğü için bu hastalığın anksiyetesini yaşayan bir hastamızdır. Koşa koşa giderek korona mı değil mi diye testini yaptıran bir hastamızdır. Pandemi sürecinde yaklaşık 98 kere test vermiş. Ben binlerce hasta gördüm ama bu kadar çok test yaptıran ve bu kadar çok bu hastalığın anksiyetesini yaşayan çok az insan gördüm. Bu kadar çok test yaptıran tek hastamızdır. Hastamızın kronik akciğer hastalığı olduğu için yakın takip ettiğimiz bir hastadır. Covid-19'a yakalandığında risk altında olduğu için aşılarını tamamlamış ve yakın takibimizde olan bir hastadır. Kronik akciğer hastalığı olduğu için öksürük karakteri değiştiğinde teste gidiyor. Her gittiğinde de test yaptırıyor. Hepsi negatif çıktı. Hem kendini korumuş hem de maske ve mesafeye dikkat etmiş. Pandemi Kaşif Bey için bitti sayılır" ifadelerini kullandı.

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