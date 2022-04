98 defa korona testi oldu, 7 doz aşı yaptırdı! Profesör bile şaştı kaldı

"HER YERDE TEST OLMAYA GİDİYORUM"

Korona virüsün psikolojisini bozduğunu söyleyen Sevinç, "Şevket hocamın tavsiyesi üzerine çok şükür ben de bu zamana kadar yakalanmadım. Her hafta ona kontrole geliyorum. Ben de KOAH hastalığı çıktı, sigarayı bırakalı 2 sene oldu. Bende panik atak vardı. Bu korona benim psikolojimi bozdu. 2 tane psikiyatri doktoruna gittim. Örneğin bir yere dokunduğum zaman elimi günde 10 sefer yıkıyordum. Devamlı kolonya elimde geziyorum. Bir ay içerisinde 4 olduğum da oldu, 6 olduğum da oldu. Her yerde test olmaya gidiyorum. Ankara'da oldum, Samsun'da oldum, Çorum'da oldum, Amasya'da oldum" diye konuştu.