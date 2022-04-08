Gözde Çelen’i bıçakla katletmeden önce vahşi koca 3 seçenek sundu: Ya denize atla ya benimle gel ya da…

"KATİL DE YABANCIMIZ DEĞİL AKRABAMIZ"

33 yaşındaki Çelen'in içine kapanık olduğunu belirten dayısı Caner Çukurlu, "Yeğenim çok içine kapanıktı. Onu defalarca dövmüş. Her gün dövüyormuş diyebilirim. Dün de bu olay başımıza geldi. Katil de yabancımız değil akrabamız, köylümüz. Ne denilebilir ki" ifadelerini kullandı. Çukurlu, "Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. İdam gelecekse gelsin de bu son bulsun. İki çocuğu var. O çocuklar şimdi ne yapacak? Baba cezaevinde anne toprağın altında. Onlar için de zor. Elimizden geldiği kadar biz bakacağız" diye konuştu.