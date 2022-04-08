Kıl almak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda yapmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre lazer epilasyon orucu bozan durumlardan mıdır?
Oruçluyken ağda yapmak orucu bozar mı? Kıl almak orucu bozar mı? Diyanet'e göre lazer epilasyon orucu bozan durumlardan mıdır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar vücutlarındaki tüyü alarak temiz olmak istiyor ve bu durumun oruçlarına zarar verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte yanıtı...
Tüm illerden Müslüman vatandaşlar oruçluyken ağda yapmak orucu bozar mı? Kıl almak orucu bozar mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Diyanet'e göre hangi durumların orucu bozduğu ve bozmadığı belirtilmiştir. Yanlışlık yaparak hataya düşmek istemeyen İslam dünyası her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda oruç ibadetinin bozulmasına neden olan şeyleri öğrenmek istiyor. Peki Diyanet'e göre lazer epilasyon orucu bozan durumlardan mıdır?
ORUÇLUKEN AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz.
DİYANET ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
1-Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.
2- Abdest sırasında suyu kasten yutmak orucu bozar.
3-Kusunca oruç bozulur ve kaza edilir.
4-Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.
5-Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar.
6-Sigara dumanını bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.
7- Kar ve yağmur damlasını yutmak orucu bozar.
8- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
9- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
10- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi,[Hanbelî'de bozmaz.]
11- Dil altına konan ilacı emmek,
12- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,
13- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,
14- Lavman yaptırmak,[Mâlikî'de bozmaz.]
15- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,
16- Burundan genze giden kanı yutmak,
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