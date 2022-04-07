Şanlıurfa’da kahreden olay! Traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralı

BABA TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Baba Ali Şermet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.