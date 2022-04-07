Şanlıurfa’da kahreden olay! Traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralı
YAŞAM İHA
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında ezilen baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Suruç'a bağlı Bostancılar Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. 57 yaşındaki Ali Şermet hakimiyetindeki 63 L 3409 plakalı Massey Ferguson traktör, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
BABA İLE OĞUL YARALANDI
Kazada traktör altında kalan sürücü Ali Ş. ile oğlu Kadir Şermet (14) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BABA TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI
Baba Ali Şermet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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