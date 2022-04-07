Bağcılar’da bir bakkal yaptıklarıyla ‘pes’ dedirtti! Çocuklara 40 TL karşılığında kedileri toplatıp...
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda çocuklara 40 lira karşılığında mahalledeki kedileri toplattırdığı öne sürülen bir bakkal, tepki çekti. 2 haftadır kedilerin azaldığını fark eden Ceylan Eren, kedilerin durumunu öğrenmeye çalışırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla çileden çıktı. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği para karşılığında uzak mahallelere götürdüklerini öne sürdü. Bakkalın da iddialar karşısında sessiz kaldığı ifade edildi.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden hayvansever Ceylan Eren, mahallede beslediği kedilerin tek tek ortadan kaybolması üzerine harekete geçti. Son 2 haftadır kedilerin azaldığını anlayan Ceylan Eren, kedilerin durumunu araştırırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla şoke oldu. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği ücret karşılığı uzak mahallelere bıraktıklarını öne sürdü. Bunun üzerine mahalle bakkalının kapısını çalan Ceylan Eren, bakkalla tartıştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
40 TL KARŞILIĞINDA…
Ceylan Eren, mahalle bakkalı Erol Ş.'nin çocuklara 40 lira vererek kedileri yakalattırdığını, o kedilerin de farklı mahallelere bırakıldığını öne sürdü. Şimdi mahalledeki o kedilerden 1'ine ulaşılırken 4'ü ise hala bulunamadı. Kaybolan kedilere ulaşmak için hayvanseverlerin çabası sürüyor.
"ÇOCUKLAR KEDİLERİ RAHAT YAKALASIN DİYE SALAM VERİYOR"
Mahallede her gün besleme yaptığı için bütün kedileri bildiğini ifade eden Ceylan Eren, "Bu aralar baktım kedilerden bazıları kayboluyordu. Çocuklardan bir tanesi dedi ki; 'Erol bakkal, bize para teklif etti. Çocukların hepsine. Size 40 TL vereyim, buradaki kedileri alın götürün.' Koliyi de kendisi veriyor. Salam da veriyor çocuklar kedileri rahat yakalasın diye. Çocuklara bunu öğretiyor. Çocuklar da bunu yapıyor. Çünkü oyun olarak da düşünüyorlar bunu. Çocukların yaşı küçük. Aileler olayı görüyor, balkondan uyarıyor çocuklarını. Sonra o çocuklar bırakıyor. Bir çocuk devam ediyor ve bir tanesini yakalıyor" dedi.
Konuya başta masumane baktığını dile getiren Ceylan Eren, "Dedim ki; çocuk ne kadar uzağa götürebilir? Çocuklara sordum. Sorduğum çocuk dedi ki; 'Mahmutbey'e bıraktık'. Enes diye bakkalın bir arkadaşıyla bırakmışlar. Erol bakkal çocuklara yakalattırıyor, para karşılığında. Enes denilen biriyle çocukların ellerinde kediler ile arabaya binip uzağa götürüyorlar" şeklinde konuştu.
"ASIL ACI OLAN ÇOCUKLARI KULLANMASI"
Kaybolan kedilerin peşine düşen HAÇİKO Derneği Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, "Ceylan Hanım'ın ihbarı üzerine olay yerine geldim. Erol bakkalın yanına gidince olayı kabul ve itiraf etti. Biz dernek olarak böyle olaylara müsaade etmeyiz. Burada asıl acı olan çocukları kullanması. Bu suç teşkil eder, aileler de bu konudan çok rahatsız olmuşlar" diye konuştu.
Bakkal ise iddialara cevap vermek istemedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?
- İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?