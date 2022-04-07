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Bağcılar’da bir bakkal yaptıklarıyla ‘pes’ dedirtti! Çocuklara 40 TL karşılığında kedileri toplatıp...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Bağcılar’da bir bakkal yaptıklarıyla ‘pes’ dedirtti! Çocuklara 40 TL karşılığında kedileri toplatıp...

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda çocuklara 40 lira karşılığında mahalledeki kedileri toplattırdığı öne sürülen bir bakkal, tepki çekti. 2 haftadır kedilerin azaldığını fark eden Ceylan Eren, kedilerin durumunu öğrenmeye çalışırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla çileden çıktı. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği para karşılığında uzak mahallelere götürdüklerini öne sürdü. Bakkalın da iddialar karşısında sessiz kaldığı ifade edildi.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden hayvansever Ceylan Eren, mahallede beslediği kedilerin tek tek ortadan kaybolması üzerine harekete geçti. Son 2 haftadır kedilerin azaldığını anlayan Ceylan Eren, kedilerin durumunu araştırırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla şoke oldu. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği ücret karşılığı uzak mahallelere bıraktıklarını öne sürdü. Bunun üzerine mahalle bakkalının kapısını çalan Ceylan Eren, bakkalla tartıştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

40 TL KARŞILIĞINDA…

Ceylan Eren, mahalle bakkalı Erol Ş.'nin çocuklara 40 lira vererek kedileri yakalattırdığını, o kedilerin de farklı mahallelere bırakıldığını öne sürdü. Şimdi mahalledeki o kedilerden 1'ine ulaşılırken 4'ü ise hala bulunamadı. Kaybolan kedilere ulaşmak için hayvanseverlerin çabası sürüyor.

"ÇOCUKLAR KEDİLERİ RAHAT YAKALASIN DİYE SALAM VERİYOR"

Mahallede her gün besleme yaptığı için bütün kedileri bildiğini ifade eden Ceylan Eren, "Bu aralar baktım kedilerden bazıları kayboluyordu. Çocuklardan bir tanesi dedi ki; 'Erol bakkal, bize para teklif etti. Çocukların hepsine. Size 40 TL vereyim, buradaki kedileri alın götürün.' Koliyi de kendisi veriyor. Salam da veriyor çocuklar kedileri rahat yakalasın diye. Çocuklara bunu öğretiyor. Çocuklar da bunu yapıyor. Çünkü oyun olarak da düşünüyorlar bunu. Çocukların yaşı küçük. Aileler olayı görüyor, balkondan uyarıyor çocuklarını. Sonra o çocuklar bırakıyor. Bir çocuk devam ediyor ve bir tanesini yakalıyor" dedi.

Konuya başta masumane baktığını dile getiren Ceylan Eren, "Dedim ki; çocuk ne kadar uzağa götürebilir? Çocuklara sordum. Sorduğum çocuk dedi ki; 'Mahmutbey'e bıraktık'. Enes diye bakkalın bir arkadaşıyla bırakmışlar. Erol bakkal çocuklara yakalattırıyor, para karşılığında. Enes denilen biriyle çocukların ellerinde kediler ile arabaya binip uzağa götürüyorlar" şeklinde konuştu.

"ASIL ACI OLAN ÇOCUKLARI KULLANMASI"

Kaybolan kedilerin peşine düşen HAÇİKO Derneği Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, "Ceylan Hanım'ın ihbarı üzerine olay yerine geldim. Erol bakkalın yanına gidince olayı kabul ve itiraf etti. Biz dernek olarak böyle olaylara müsaade etmeyiz. Burada asıl acı olan çocukları kullanması. Bu suç teşkil eder, aileler de bu konudan çok rahatsız olmuşlar" diye konuştu.

Bakkal ise iddialara cevap vermek istemedi.

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