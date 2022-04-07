Bağcılar’da bir bakkal yaptıklarıyla ‘pes’ dedirtti! Çocuklara 40 TL karşılığında kedileri toplatıp...

"ÇOCUKLAR KEDİLERİ RAHAT YAKALASIN DİYE SALAM VERİYOR"



Mahallede her gün besleme yaptığı için bütün kedileri bildiğini ifade eden Ceylan Eren, "Bu aralar baktım kedilerden bazıları kayboluyordu. Çocuklardan bir tanesi dedi ki; 'Erol bakkal, bize para teklif etti. Çocukların hepsine. Size 40 TL vereyim, buradaki kedileri alın götürün.' Koliyi de kendisi veriyor. Salam da veriyor çocuklar kedileri rahat yakalasın diye. Çocuklara bunu öğretiyor. Çocuklar da bunu yapıyor. Çünkü oyun olarak da düşünüyorlar bunu. Çocukların yaşı küçük. Aileler olayı görüyor, balkondan uyarıyor çocuklarını. Sonra o çocuklar bırakıyor. Bir çocuk devam ediyor ve bir tanesini yakalıyor" dedi.