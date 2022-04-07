Mersin’de aksiyon filmlerini aratmayan olay: Kelepçeli şahıs polis otosunun camından atlayıp kaçtı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Polis otosunun camını kırdığı için gözaltına alınan sanık, aynı araçtan elleri ters kelepçeli halde kaçmaya çalıştı. O anlara tanık olan vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde aksiyon filmlerinin kaçış sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.
Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı.
POLİS OTOSUNUN CAMINI KIRDI
Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.
KELEPÇELİ HALDE CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI
Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.
TEKRAR YAKALANDI
Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.
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