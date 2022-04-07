Oltaya takılan köpek balığını böyle denize bıraktılar: Lütfen bir daha gelme
Antalya'da amatör balıkçılar, Alara Çayı'nın denize döküldüğü yerde oltayla yakaladıkları köpek balığını 'Lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı.
Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında sınır olan Alara Çayı'nın denize döküldüğü boğaz mevkisine olta salan amatör balıkçılar, ikinci kez köpek balığı yakaladı.
Köpek balığını sahile çeken balıkçılar, sonra kuyruğundan tutup, denize bıraktı.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, balıkçılardan birinin "Yine köpek balığı yakaladık ama bunu salacağız" dediği, diğerinin de "Bunu hemen salıyoruz arkadaşlar.
Bir daha gelme, lütfen bir daha gelme" diyerek köpek balığını denize bıraktığı anlar yer aldı.
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