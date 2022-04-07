Otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü dehşet saçtı! Önüne çıkanı sürükledi

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde sürücülüğünü A.Y.'nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.'nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi.

Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.'ye çarptı.