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Otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü dehşet saçtı! Önüne çıkanı sürükledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü dehşet saçtı! Önüne çıkanı sürükledi

Kırklareli’nde yolcu otobüsünün dar sokaklarda dehşet saçtığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü, etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde sürücülüğünü A.Y.'nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.'nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi.

Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.'ye çarptı.



GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Yaralı S.E. ve S.N.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü adeta dehşet saçarak, etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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