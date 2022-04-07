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Kastamonu’da heyelan: Yollar kapandı, ağaçlar bile sürüklendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Kastamonu’da heyelan: Yollar kapandı, ağaçlar bile sürüklendi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir köyde heyelan felaketi meydana geldi. Ağaçların sürüklendiği doğal afet nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde eriyen karlar toprak kaymasına neden oldu.

KÖY YOLUNU ULAŞMA KAPATTI

Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyünde meydana gelen heyelan, köy yolunu ulaşıma kapattı.

AĞAÇLARI DA SÜRÜKLEDİ

Ağaçların da sürüklendiği heyelan, bölgedeki evler için de tehlike oluşturuyor. Kayan toprak yol kenarındaki binanın yanına kadar ulaştı.

O ilde heyelan! Ağaçlar bile sürüklendi O İLDE HEYELAN! AĞAÇLAR BİLE SÜRÜKLENDİ

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