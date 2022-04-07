Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir?

Müslüman alemi gün içerisinde sıklıkla diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ramazan ayı orucu idrak edilirken yanlışlıkla orucun bozulmasına neden olan ve kaza gerektiren durumlara düşmemek için Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu öğrenilmek isteniyor. Ağız ve diş sağlığı için oldukça önemli olan ve her gün yapılan diş fırçalamanın oruç üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...