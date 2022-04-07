Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir?
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı? Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan orucu bir ay boyunca idrak edilecek ve tüm illerden Müslüman vatandaşlar hangi yanlışların orucun bozulmasına neden olduğunu öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
Müslüman alemi gün içerisinde sıklıkla diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ramazan ayı orucu idrak edilirken yanlışlıkla orucun bozulmasına neden olan ve kaza gerektiren durumlara düşmemek için Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu öğrenilmek isteniyor. Ağız ve diş sağlığı için oldukça önemli olan ve her gün yapılan diş fırçalamanın oruç üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...
DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.
DİYANET ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
1-Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.
2- Abdest sırasında suyu kasten yutmak orucu bozar.
3-Kusunca oruç bozulur ve kaza edilir.
4-Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.
5-Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar.
6-Sigara dumanını bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.
7- Kar ve yağmur damlasını yutmak orucu bozar.
8- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
9- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
10- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi,[Hanbelî'de bozmaz.]
11- Dil altına konan ilacı emmek,
12- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,
13- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,
14- Lavman yaptırmak,[Mâlikî'de bozmaz.]
15- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,
16- Burundan genze giden kanı yutmak,
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