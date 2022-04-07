İstanbul’da görev başında ölen polis memuru Ahmet Özdeş 9 yıl sonra şehit sayıldı
Vazife başındayken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru, ailesi tarafından yapılan itirazın kabul edilmesiyle ölümünden tam 9 sene sonra “vazife malulü” sayıldı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, 12 Haziran 2012 tarihinde hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Özdeş'in şehit kabul edilmediği için nakdi tazminat verilmeyen ve aylık bağlanmayan ailesinin müracaatını, kalp krizinin görevin etkisiyle yaşandığı kanaatine ulaşarak kabul etti.
Ankara 12. İdare Mahkemesi, 12 Haziran 2012 tarihinde hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Özdeş'in şehit kabul edilmediği için nakdi tazminat verilmeyen ve aylık bağlanmayan ailesinin müracaatını, kalp krizinin işin etkisiyle gerçekleştiği kanaatine vararak onayladı.
GÖREV ESNASINDA FENALAŞTI
İstanbul Bayrampaşa Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Özdeş, 10 Haziran 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçiş güzergâhında güvenlik ve asayişin sağlanmasıyla görevlendirildi. Görevi sırasında fenalaşan Özdeş, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. İki gün yoğun bakımda kalan Özdeş, 12 Haziran 2012'de hayatını kaybetti.
AİLE DAVA YOLUNA GİTTİ
Polis memurunun ailesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen belgede Özdeş'e "şehit" (vazife malulü) sıfatı verilmediğini öğrendi. Aile, Özdeş'in "şehit" sayılması için sonraki süreçte birden çok bakanlığa ve bağlı kuruluşa yazı yazdı, ancak herhangi bir sonuç alamadı. Oğlu Oğuz Özdeş, 1 Eylül 2020'de SGK'ya dilekçe yazarak, babasının şehit sayılıp gerekli haklarının tanınmasını istedi. Dilekçeye 60 gün içinde cevap verilmediği için talebi reddedilmiş sayılan Oğuz Özdeş, avukat Hüseyin Alpkağan Ulusoy aracılığıyla dava yoluna gitti.
Avukat Ulusoy, 27 Kasım 2020'de nöbetçi Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurarak, SGK tarafından reddedilen işlemin iptali, Ahmet Özdeş'in vazife malulü olduğunun kabulü ile kanuni mirasçılarına nakdi tazminat ve aylık bağlanması talebinde bulundu. Dava dilekçesinde, Ahmet Özdeş'in güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik görevinin etkisi, aşırı stres-efor ile ağır yorgunluk gibi bazı faktörlerin tetiklemesiyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Mahkeme, Özdeş'in resmi törenle defnedildiği ve "şehit" sayılması gerektiği talebiyle SGK'ya başvuru yapıldığını hatırlatarak talebi kabul etmedi.
9 YIL SONRA ŞEHİT KABUL EDİLDİ
Özdeş ailesinin avukatı Hüseyin Alpkağan Ulusoy, bu cevabı yazılar üzerine Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne 26 Şubat 2021'de tekrar başvuru yaparak, SGK'nın "5510 sayılı kanununa göre, vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı" şeklindeki kararı ile kendi ret kararlarının iptal edilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, 25 Kasım 2021'de bu kez olumlu karar verdi. Mahkeme, nakdi tazminat ödenmesi ve aylık bağlanmasını düzenleyen ilgili kanunu hatırlatarak, güvenlik ve asayişi korumakla görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ilgili kanunla sağlanan haklardan yararlanabileceğinde kuşku bulunmadığını kaydetti. Mahkeme, davacıya vazife malullüğü aylığı bağlanması gerektiğini vurgulayarak, bu taleple yapılan başvurunun reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle bu işlemi iptal etti.
Avukat Hüseyin Alpkağan Ulusoy, kazandığı davanın örnek olduğunu belirterek, vefat eden polislerin yakınlarının SGK'ya müracaat ederken vefat edenin "şehit" değil, "vazife malulü" sayılmasını talep etmeleri gerektiğini, diğer türlü hukuki anlaşılmazlık yaşandığını kaydetti. Ulusoy, "Genelde kalp krizinin görevle alakalı olmadığı yaklaşımı var. Hep sanki bir çatışmada kişi hayatını kaybetmişse 'Evet, bu şehittir' gibi algılanıyor. Aslında bu algıyı kırması açısından karar bir emsal teşkil eder" değerlendirmesini yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?
- İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?