2 kadının kıskançlık kavgası! Yargı bira şişesini silah saydı

KISKANÇLIK KAVGASI YARGIYA TAŞINDI

Kavga sonucu ağır yaralanan mağdur kadın, saldırıya uğradığını söyleyerek Güler E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet B., 'Ben sızmışım. Eski eşim Evren yanıma geldi. O sırada Evren'le Güler tartıştı. Benim bilgim yok' dedi. Güler E., ise kendisini 'Ben para almak için Mehmet'in yanına gitmiştim. Bu arada Evren'in de elinde biralar vardı. Evren'le Mehmet kavga ettiler. Ben olaya karışmadım' şeklinde savundu.