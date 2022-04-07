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Aydın'da fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Aydın’da fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Aydın ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 3 trans şahıstan 1’i tutuklandı.

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