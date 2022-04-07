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Berke Baran'ın ilk albümü yazın başında piyasada olacak! "Bu albümde kendimle yüzleştim"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Berke Baran’ın ilk albümü yazın başında piyasada olacak! Bu albümde kendimle yüzleştim

Almanya’da yaşayıp müzik yapan, uzun dönemdir Almanya’da kalan Berke Baran ilk albümü için geriş sayım başlattı.

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