Mide bulantısı, kusmak orucu bozan şeyler mi? Diş eti kanaması orucu bozar mı? Ağızdan, burundan kan gelmesi orucu bozar mı?
Müslüman vatandaşlar Diş eti kanaması orucu bozar mı? Ağızdan, burundan kan gelmesi orucu bozar mı? Mide bulantısı, kusmak orucu bozan şeyler mi? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Ramazan ayı orucu 2 Nisan itibariyle başladı ve bir ay boyunca idrak edilecek. İslam alemi hataya düşerek kaza orucu tutmamak için hangi durumların orucu bozup bozmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başladı ve milyonlarca Müslüman vatandaş oruç ibadetini yerine getirirken diş eti kanaması orucu bozar mı? Ağızdan, burundan kan gelmesi orucu bozar mı sorularının yanıtlarını da araştırıyor. Bilmeden orucuna zarar gelmesini istemeyen ve bu konuda dikkatli olmak isteyen vatandaşlar Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Günlük hayatta farkında olmadan yapılan bazı davranışlar ne yazık kı orucun kazasına neden olabiliyor. Peki mide bulantısı, kusmak orucu bozan şeyler mi?
DİŞ ETİ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?
Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).
AĞIZDAN BURUNDAN KAN GELMESİ ORUCU BOZAR MI?
Burun kanamasının şekli orucun bozulup bozulmayacağını belirlemektedir. Kasten kanın yutulması durumunda oruç bozulur. Bilmeyerek veya unutarak yeme içme durumunda oruç bozulmaz. Bu kural kan için de geçerlidir.
MİDE BULANTISI KUSMAK ORUCU BOZAN ŞEYLER Mİ?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).
DİYANET ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
1-Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.
2- Abdest sırasında suyu kasten yutmak orucu bozar.
3-Kusunca oruç bozulur ve kaza edilir.
4-Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.
5-Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar.
6-Sigara dumanını bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.
7- Kar ve yağmur damlasını yutmak orucu bozar.
8- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
9- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
10- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi,[Hanbelî'de bozmaz.]
11- Dil altına konan ilacı emmek,
12- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,
13- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,
14- Lavman yaptırmak,[Mâlikî'de bozmaz.]
15- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,
16- Burundan genze giden kanı yutmak,
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