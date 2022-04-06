Suriye kaynaklı toz taşınımı geliyor! Çamur yağacak | Meteoroloji duyurdu bu geceden itibaren sağanak yağış geliyor
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarı geldi. Meteoroloji ayrıca bu geceden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
BAZI BÖLGELERDE SICAKLIKLAR ARTACAK
Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SURİYE ÜZERİNDEN GELİYOR
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
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