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'Süs hayvanı' ibaresi yönetmelikten kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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’Süs hayvanı’ ibaresi yönetmelikten kaldırıldı

Taruım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan 'Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin adı, 'Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilerek 'süs hayvanı' ibaresi kaldırıldı.

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