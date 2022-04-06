Bağcılar’da görülmemiş olay! 4 yıl arayla aynı bina aynı araç! ’Burası herhalde sonum olacak’

Bir arabada 25-30 bin liralık hasar var, diğer arabada da aynı şekilde hasar var. 4 sene önceki hasarlarda 2 araç kendimizindi. Onlarla ilgili para talep etmedik ama bu defa bakalım nasıl olacak" diye konuştu.

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